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2 июля 2017, 23:01 0

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: проекты медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» и NEP

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: проекты медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» и NEP

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» о межрегиональном проекте для журналистов и гражданских активистов Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» расскажет менеджер проекта в Благовещенске Наталья Асеева.

Независимый европейский проект NEP – 1,5 года в сети. На чём можно построить «Фундамент счастья»? О героях проекта, о том, как по-разному видят и оценивают происходящее в России люди, живущие за её рубежами в дневном эфире расскажет генеральный продюсер проекта Инна Курочкина (г. Прага).

Проведут утренний и дневной эфиры Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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