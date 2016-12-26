Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июля
Предыдущая новость
сегодня, 19:34 0

На въезде в Благовещенск образовалась многокилометровая пробка (видео)

На въезде в Благовещенск образовалась многокилометровая пробка (видео)

Перед мостом через Зею на подъезде к Благовещенску образовалась огромная пробка. Заторы в движении вечером в выходные, особенно в хорошую погоду, привычны для Благовещенска. Многие, пытаясь быстрее попасть в город, нарушают правила движения и выезжают на встречную полосу.

Вечером в областную столицу возвращается большой поток отдыхающих. В этот раз по словам автомобилистов, пробка растянулась почти на 7 километров.

«Машины стоят в два-три ряда. В одном месте, выезжая из Благовещенска, даже пришлось остановиться, потому что автомобили выехали на встречную полосу и перекрывали движение», – рассказал очевидец.

На видео, которое прислал в редакцию автомобилист хорошо видно, что многие нетерпеливые водители пытаются проехать по встречной полосе. Из-за этого трудности возникают в движении на выезде из Благовещенска.

Просмотров всего: 215

#отдых #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

За вход на пляж на Чигиринском водохранилище снова начали брать плату
Общество 1

Отдыхающие на золотых песках Зейского моря оставляют горы мусора
Спорт 3

Лучший результат в чемпионате по автомногоборью показал 16-летний водитель ВАЗ 2107

Общество 3

Жители улицы Мечты в Чигирях оказались отрезаны от подъездных дорог