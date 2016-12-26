На въезде в Благовещенск образовалась многокилометровая пробка (видео)

Перед мостом через Зею на подъезде к Благовещенску образовалась огромная пробка. Заторы в движении вечером в выходные, особенно в хорошую погоду, привычны для Благовещенска. Многие, пытаясь быстрее попасть в город, нарушают правила движения и выезжают на встречную полосу.

Вечером в областную столицу возвращается большой поток отдыхающих. В этот раз по словам автомобилистов, пробка растянулась почти на 7 километров.

«Машины стоят в два-три ряда. В одном месте, выезжая из Благовещенска, даже пришлось остановиться, потому что автомобили выехали на встречную полосу и перекрывали движение», – рассказал очевидец.

На видео, которое прислал в редакцию автомобилист хорошо видно, что многие нетерпеливые водители пытаются проехать по встречной полосе. Из-за этого трудности возникают в движении на выезде из Благовещенска.

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Нино Кохреидзе