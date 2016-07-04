За вход на пляж на Чигиринском водохранилище снова начали брать плату

С отдыхающих на берегу Чигиринского водохранилища снова начали брать плату – 100 рублей с человека. Об этом сообщили благовещенцы. В прошлом году это место отдыха проверяла природоохранная прокуратура, и плату признали незаконной, так как доступ к водным объектам общего пользования должен быть бесплатным.

«Мы приехали искупаться. Они установили палатку на входе, там сидела молодая девушка с детьми и сказала, что берется плата за вход на пляж, потому что они там убирают. Но на самом пляже было грязно и присутствовали пьяные люди. Я попыталась узнать, за что принимают деньги, они сказали за то, что территория облагораживается постоянно, якобы берут деньги за обслуживание», – рассказала благовещенка Нина.

Летом 2016 года отдыхающие столкнулись с такой же проблемой. Тогда отреагировали сотрудники амурской межрайонной природоохранной прокуратуры. Оказалось, что предприниматель незаконно взимал плату, нарушив право граждан на бесплатный доступ к водным объектом общего пользования.

Брать плату могут только за прокат инвентаря, используемого при отдыхе у водоёма или какие-то организованные развлечения.

«В силу требований частей 1, 2, 6 и 8 статьи 6 Водного кодекса РФ Чигиринское водохранилище является водным объектом общего пользования, в связи с чем каждый гражданин вправе иметь доступ к водному объекту и бесплатно использовать его для личных и бытовых нужд. Ширина береговой полосы водного объекта составляет 20 метров», – сообщала прокуратура Амурской области.

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Нино Кохреидзе