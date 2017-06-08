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сегодня, 18:30 1

Отдыхающие на золотых песках Зейского моря оставляют горы мусора

Отдыхающие на золотых песках Зейского моря оставляют горы мусора
Фото: zvportal.ru

Жители Снежногорска жалуются на отдыхающих на берегу Зейского водохранилища. Пляж Золотые пески в районе Снежногорского буквально заваливают отходами, хотя в районе установлены урны. Местные жители вынуждены выходить на массовые субботники, сообщает «Зейский вестник».

Горы мусора на Золотых песках растут также быстро, как и популярность пляжа среди отдыхающих.

«Раньше в заливе Первые Борговичи было чисто, отдыхающие не доезжали, а снежногорцы всегда ходили туда пешком. Там всегда купались дети, а сейчас они по песку босиком не побегают», – отмечает глава Снежногорского сельсовета Натальи Седых.

На очистку пляжа вышли сотрудники администрации Зейского района, управления эксплуатации Зейского водохранилища и администрации поселка Снежногорского. На пляже они провели три часа – именно столько времени потребовалось на то, чтобы очистить территорию. От мусора очистили береговую полосу в заливе Первые Борговичи, а также пляжную зону от Первых Борговичей до залива Гаражный, общей протяженностью около семи километров.

«Каждый год перед началом пляжного сезона мы совместно с заинтересованными организациями проводим обследование береговой полосы на наличие загрязнения несанкционированными свалками бытового мусора и древесным хламом, – рассказывает Алексей Коробков, начальник отдела охраны водных ресурсов управления эксплуатации Зейского водохранилища. – Отрадно, что в этом году мы объединили наши силы с сотрудниками районной администрации и снежногорцами, организовавшими массовый субботник на Золотых песках. На сегодняшний день уровень воды в водохранилище составляет 311,67 метра по Балтийской системе координат. При таком уровне, на радость отдыхающим, ширина береговой полосы довольно большая».

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#жизнь #кино #отдых

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Комментарии
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  • wlp4r1qhk4f

    wlp4r1qhk4f
    18 минут назад

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