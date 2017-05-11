«Добромаркет» в помощь Арсению Реснянскому проходит на набережной Амура

На набережной Благовещенска в районе ротонды в рамках «Добромаркета» работает ярмарка hand made товаров и услуг в сфере красоты, мобильная медицинская палатка, фото-зоны. Для желающих проводят мастер-классы, на площадке выступают благовещенские артисты.

Всего в «Добромаркете» – более 20 участников. Горожанам предлагают косметику, букеты из конфет, деревянные открытки, оригинальные игрушки, изделия из глины и другие товары. Работает на площадке и медицинская палатка. Здесь горожане могут измерить давление, сахар, а так же получить сертификат к специалисту.

Для зрителей выступают танцоры студии танца «Траффик», восточные танцы представляет Анастасия Посейнчук, поют вокалистка Евгения Зуева и вокалист Денис из НКО «Единство», играет скрипач Павел Аверьянов, выступают гиревики батутного центра «Вертиго». Также в программе – зумба. Завершится «Добромаркет» выступлением театра огня «Одержимые».

Любой желающий может попробовать себя в гончарном деле, здесь проходит мастер-класс по гончарному искусству. Для детей устраивают шоу мыльных пузырей, работает аквагример. Каждый желающий может сделать фото с выставочными собаками школы хендлинга «Top-Dogs».

В течение «Добромаркета» участники выставят на благотворительный аукцион свои товары и услуги. Также можно будет приобрести шарик с надписью: «Я помог Арсению!», тем самым помочь малышу.

Отдельно работает «доброточка», на которой можно взять любую вещь, а взамен положить любую сумму в ящик для сбора благотворительной помощи.

«Добромаркет» на набережной Благовещенска будет работать до 21:00.

Проведение благотворительных «Добромаркетов» в Благовещенске уже стало традицией. Сейчас организаторы помогают собрать средства на лечение Арсения Реснянского. Мальчику требуется трансплантация тонкого кишечника. Два года и девять месяцев ребенок проходит лечение в корейской клинике. За все это время он перенес 23 операции.

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Нино Кохреидзе