«Держи краба!» – фестиваль камчатских крабов открылся на Дальнем Востоке

Фото: tass.ru

Фестиваль живых камчатских крабов «Держи краба!» стртовал на Дальнем Востоке. В течение двух недель рестораны Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска будут продавать морской деликатес по специальной цене – 900 рублей за килограмм, тогда как в обычные дни он стоит 2-2,5тысячи рублей, сообщает ТАСС.

«Со 2 по 16 июля 2017 года на Дальнем Востоке пройдет фестиваль, главным действующим лицом которого станет знаменитый камчатский краб. В лучших ресторанах краб будет продаваться по специальной цене – всего 900 рублей за килограмм, что гораздо ниже закупочной стоимости, это стало возможным благодаря сотрудничеству с рыбаками Дальнего Востока. Важная особенность – краб подается к столу живым, взвешивается и затем готовится для гостя, все рестораны-участники оборудованы аквариумами – гурманы прекрасно знают, как отличается вкус свежего краба от замороженного», – рассказали в оргкомитете.

В фестивале участвуют около 20 ресторанов Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. В течение двух недель в них будут готовить синего камчатского краба – это один из немногих видов, промысел которого официально разрешен в этот период времени.

Фестиваль уже заинтересовал иностранных туристов: некоторые путешественники из Китая и Кореи начали бронировать места в ресторанах еще зимой. Заинтересовались и туроператоры – на Дальнем Востоке развивается «гастрономический туризм», и ведущие турагентства начали предлагать туры во Владивосток на время проведения фестиваля.

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#праздники

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Нино Кохреидзе