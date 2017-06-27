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Лучший результат в чемпионате по автомногоборью показал 16-летний водитель ВАЗ 2107

Лучший результат в чемпионате по автомногоборью показал 16-летний водитель ВАЗ 2107

Благовещенские автолюбители испытали свои силы в первом этапе чемпионата города по автомногоборью «Мы за безопасность на дорогах». К старту приехали 15 участников. Все они не только показали свое мастерство на автодроме, но и вспомнили теорию правил дорожного движения.

Первый этап чемпионата по автомногоборью прошел в областной столице. Участие в нем приняли 15 автомобилистов в возрасте от 16 до 30 лет. Все автомобили прошли предварительную проверку. Члены техкомиссии удостоверились, что ремень безопасности исправен, аккумулятор закреплен, а световые предметы работают.

Соревнования прошли в двух классах в зависимости от типа автомобиля: передний привод – 12 участников, задний привод – 3.

Каждый участник ответил на 5 вопросов экзаменационных билетов по ПДД. Затем приступили к практике. Автомобилистам предстояло выполнить несколько упражнений: бокс, стоянка, змейка передний и задний ход, колея, стоп-линия.

По результатам соревнований в каждой категории определили тройки лучших. Среди участников с переднеприводными автомобилями лучший результат показал Павел Водянин. На автомобиле Toyota Fielder он прошел трассу за 1 минуту 13 секунд, а при решении экзаменационных билетов не допустил ни одной ошибки.

Второе место у представителя Vitz club Алексея Крежистовича. От первого места он отстал всего на 10 секунд, а теорию также прошел без ошибок. Не допустил их и обладатель третьего места – Дмитрий Тыченко. На автомобиле Toyota Sprinter он прошел трассу за 1 минуту 28 секунд.

Разрыв по времени во второй категории оказался больше. Среди автомобилей с задним приводом первое место уверенно занял самый молодой участник соревнований 16-летний Даниил Батоженко. Даниил не допустил ошибок в теории и трассу прошел на автомобиле ВАЗ 2107 за 1 минуту 7 секунд – это стало рекордным показателем первого этапа автомногоборья.

Второе место занял представитель клуба Sky club Сергей Витько, его время – 1 минута 54 секунды и две ошибки в теории. Столько же ошибок допустила и обладательница третьего места – Диана Меткина. Ее путь от старта до финиша составил 2 минуты 56 секунд.

Командный зачет прошел по упражнению «луковица». Здесь первое место у Vitz club, второе заняла команда автошколы ВОА, третье – Celica club и автомаркет № 1.

Организовали соревнования амурское отделение Российской автомобильной федерации при поддержке городского управления спорта, Всероссийского общества автомобилистов и ДОСААФ.

Следующий этап чемпионата Благовещенска по автомногоборью пройдет 13 августа.

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#спорт #транспорт

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Комментарии
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  • Денис-22505

    Денис-22505
    35 минут назад

    держал брал!

  • wlp4r1qhk4f

    wlp4r1qhk4f
    19 минут назад

    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza

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