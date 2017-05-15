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Ремонт благовещенского ЗАГСа обойдется дороже, чем сообщалось

Ремонт благовещенского ЗАГСа обойдется дороже, чем сообщалось

За текущий ремонт благовещенского дворца бракосочетания готовы заплатить 2 762 670 рублей из бюджета Амурской области. Извещение о проведении электронного аукциона размещено на сайте госзакупок. Ранее сообщалось, что на ремонт здания потратят 1 миллион 900 тысяч рублей.

Электронный аукцион назначен на 14 июля 2017 года. Максимальная цена контракта на выполнение работ по текущему ремонту здания ЗАГС в Благовещенске – 2 762 670 рублей.

Перечень работ, которые предстоит провести, обозначен в техзадании. Всего в нем 46 пунктов. Среди них наружная облицовка керамическими плитками, штукатурка и окраска гладких фасадов, колонн и пилястр, демонтаж и установка световых букв на фасаде, ремонт ступеней и облицовка керамогранитными плитками.

Ранее сообщалось, что ремонт в благовещенском ЗАГСе обойдется в 1 миллион 900 тысяч рублей. Тогда аукцион выиграла ООО «Гермес», к работам они должны были приступить 22 мая. А в целом на ремонт в пяти зданиях ЗАГСа – в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске, Шимановске и Новокиевском Увале – планировали потратить около 5 миллионов рублей, сообщало в мае амурское правительство.

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#строительство

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Комментарии
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  • gqgjfvuesoxx9t

    gqgjfvuesoxx9t
    1 час назад

    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza

  • Степлер

    Степлер
    1 час назад

    Наш ЗАГС конечно шикарный. Кто был внутри поймет как там все классно сделано. Следующую свадьбу тоже там сыграю

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Качество работ откровенное фуфло,чтобы ежегодно "осваивать" бюджетные деньги. Прокуратуре нужно давно это заметить или кто то нужный в доле?

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Рядом также разваливается крыльцо в Музей сделанное в ПРОШЛОМ году! Страна никогда не вылезет из дерьма если нам пофиг а "им там" так выгодно...

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