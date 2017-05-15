Ремонт благовещенского ЗАГСа обойдется дороже, чем сообщалось

За текущий ремонт благовещенского дворца бракосочетания готовы заплатить 2 762 670 рублей из бюджета Амурской области. Извещение о проведении электронного аукциона размещено на сайте госзакупок. Ранее сообщалось, что на ремонт здания потратят 1 миллион 900 тысяч рублей.

Электронный аукцион назначен на 14 июля 2017 года. Максимальная цена контракта на выполнение работ по текущему ремонту здания ЗАГС в Благовещенске – 2 762 670 рублей.

Перечень работ, которые предстоит провести, обозначен в техзадании. Всего в нем 46 пунктов. Среди них наружная облицовка керамическими плитками, штукатурка и окраска гладких фасадов, колонн и пилястр, демонтаж и установка световых букв на фасаде, ремонт ступеней и облицовка керамогранитными плитками.

Ранее сообщалось, что ремонт в благовещенском ЗАГСе обойдется в 1 миллион 900 тысяч рублей. Тогда аукцион выиграла ООО «Гермес», к работам они должны были приступить 22 мая. А в целом на ремонт в пяти зданиях ЗАГСа – в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске, Шимановске и Новокиевском Увале – планировали потратить около 5 миллионов рублей, сообщало в мае амурское правительство.

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Нино Кохреидзе