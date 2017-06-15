Жители улицы Мечты в Чигирях оказались отрезаны от подъездных дорог

Жители поселка Чигири на улице Мечты остались практические без подъездной дороги. Две отошли в частную собственность, третью – разрушили большегрузы. После дождей машины едва могут преодолеть грязь и ухабы.

Из четырех дорог, по которым раньше Валерий добирался домой, осталась только одна. Но проехать здесь можно, когда сухо. После дождей дорогу размыло. А грузовики с соседней стройки разбили грунт.

«Я все материалы, когда строил дом, возил здесь. Она была на генплане достаточно широкая, то есть это был основной наш проезд. Второй проезд у нас был с другой стороны – на улицу Янтарную, то есть выезд. Там сейчас земельный участок. И третий выезд у нас был на улицу Заречную. Но тут у нас тоже жилой участок и сейчас дом», – рассказывает житель дома на улице Мечты Валерий Казаковский.

В непогоду на легковой машине на улицу Мечты не проедешь. Люди буквально остались в тупике. Из-за этого им неделями не могут откачать канализацию. Некоторые соседи решили вообще на время съехать.

«Мы со страхом ждем дождей. Как только они прошли, впору хоть летать. На данный момент у нас не было вывоза жидких бытовых отходов. Это уже третья неделя, что, естественно, отражается и на стирке, и на уборке, и на гигиене нашей», – сетует Анна Стрельцова.

С запасной тропой семью выручили соседи. Они разрешили Казаковским ходить по их участку, чтобы сокращать путь до центра и водить детей в школу. На машине это занимает в два раза больше времени.

За решением проблемы жильцы не раз обращались в местный сельсовет и администрацию Благовещенского района. На многие письма ответ так и не пришел. В марте к людям приезжал архитектор. Он обещал, что оставшуюся дорогу отремонтируют весной, но этого не произошло. Разбираться в ситуации отказалась и прокуратура.

«Прокуратура не усмотрела ущемления наших прав, потому что была полевая дорога, как они её назвали. Это была тропа, колея от тяжелой техники, оставленной по улице Успешной. Сейчас она отсыпана, где мы проехали. Ну отсыпаем где-то мы с 2014 года. Я потихонечку её отсыпаю, потому что ездить где-то надо», – объясняет Валерий Казаковский.

Несколько участков дорог, в том числе ту, которую разворотили при строительстве, отсыпал сам Валерий. Потратил на это полмиллиона рублей. Часть затрат взяли на себя соседи. Не раз мужчина пытался сам оформить межевание.

В Чигиринском сельсовете пояснили – за территорию отвечает администрация Благовещенского района.

«Администрация Благовещенского района выделяла там участки под застройку. Там выделялись участки без нарезания каких-либо улиц. Просто выделение участков идет. Люди получают участки, и только потом формируются улицы. Эта эпопея длится уже четыре года. Он сделает документы, мы подаем – они нам пишут отказ. Выясняется – там появился участок, там появился участок. Никак не получается оформить дорогу к этим домам», – объясняет глава Чигиринского сельсовета Любовь Андреева.

Районная администрация пообещала разобраться в ситуации. В ближайшие недели участки поставят на кадастровый учет. Четко определят схему микрорайона.

«Во-первых, мы хотим изучить вопрос. Предоставлением земли у нас занимается несколько отделов. Согласования проходят и по наложению на кадастровые участки, ранее поданные, существующие проезды, планируемые проезды, зеленые зоны и так далее. И потом уже схема согласуется. Возможно, участки были предоставлены по решению суда. Потому что с разработанным генеральным планом мы всегда отказываем, если мы видим нарушение прав граждан», – рассказал директор муниципального бюджетного учреждения «Информационный центр Благовещенского района» Алексей Лошаков.

Дорогу обещали подсыпать. В следующем году её планируют сделать официальной. А пока жители надеются на погоду. Если будут дожди, мечта проехать по улице Мечты будет недосягаема.

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#жизнь #строительство #транспорт

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Нино Кохреидзе