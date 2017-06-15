Владимир Путин внес изменения в закон «О военном положении»

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Президент России внес изменения в закон «О военном положении» для повышения эффективности деятельности должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления, сообщает ТАСС.

«Федеральный конституционный закон "О военном положении" дополняется статьей 101, в соответствии с которой на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом мер, применяемых в период действия военного положения, ведется территориальная оборона», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что изменения направлены на повышение эффективности деятельности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне.

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#военные #российская власть

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Нино Кохреидзе