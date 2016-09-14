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Ведущая провокационного шоу «В активном поиске» Ольга Парфенюк 2 июля в прямом эфире Амур.life

Ведущая провокационного шоу «В активном поиске» Ольга Парфенюк 2 июля в прямом эфире Амур.life

Экс-благовещенка Ольга Парфенюк станет гостем проекта «Прямой эфир» на сайте Амур.life. Пользователи смогут задать Ольге свои вопросы, оставив их в комментариях на Амур.life и в профилях Инстаграм amur.info и alphatvnews.

Шоу «В активном поиске» с пометкой 18+ продвигается с помощью Comedy Club Production. Ольга ведет его в сопровождении еще двух девушек. Ведущие обсуждают мужчин на сайтах знакомств и приглашают в студию на откровенные разговоры неожиданных гостей.

2 июля в 18:00 Ольга сама станет гостем. Почему она считает себя гадким утенком? Как проводит время с Вадимом Галыгиным и скучает ли по малой родине? Эти и другие вопросы читатели смогут задать на сайте Амур.life и в профилях Инстаграм amur.info и alphatvnews.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Котков

    Котков
    3 часа назад

    Да никому здесь ваша Парфенюк на буй не упала. Она кто такая? Кому она интересна? Кто вообще смотрит эти ее видео? Лучше уж ничего не пишите раз информационные поводы "натягиваете" и высасываете из пальца.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    3 часа назад

    Действительно, кто это?

  • gqgjfvuesoxx9t

    gqgjfvuesoxx9t
    1 час назад

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  • sportlainen

    sportlainen
    9 минут назад

    кто это и о чем ее спрашивать

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