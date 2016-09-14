Ведущая провокационного шоу «В активном поиске» Ольга Парфенюк 2 июля в прямом эфире Амур.life

Экс-благовещенка Ольга Парфенюк станет гостем проекта «Прямой эфир» на сайте Амур.life. Пользователи смогут задать Ольге свои вопросы, оставив их в комментариях на Амур.life и в профилях Инстаграм amur.info и alphatvnews.

Шоу «В активном поиске» с пометкой 18+ продвигается с помощью Comedy Club Production. Ольга ведет его в сопровождении еще двух девушек. Ведущие обсуждают мужчин на сайтах знакомств и приглашают в студию на откровенные разговоры неожиданных гостей.

2 июля в 18:00 Ольга сама станет гостем. Почему она считает себя гадким утенком? Как проводит время с Вадимом Галыгиным и скучает ли по малой родине? Эти и другие вопросы читатели смогут задать на сайте Амур.life и в профилях Инстаграм amur.info и alphatvnews.

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Нино Кохреидзе