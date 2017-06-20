Двое мужчин решили переплыть Зею в районе Благовещенска, но не справились с течением

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1 июня отдыхающим на реках в Приамурье дважды потребовалась помощь спасателей. В районе железнодорожного моста через Зею двое мужчин решили переплыть реку, но течение оказалось слишком сильным, а на Бурейском водохранилище у рыбака сломался двигатель моторной лодки.

Сообщение о том, что двоих мужчин уносит течением в районе железнодорожного моста, поступило от очевидца. Как выяснилось позднее, мужчины решили переплыть реку и не рассчитали свои силы. Спасатели своевременно пришли на помощь и доставили мужчин на берег.

Помощь амурских спасателей потребовалась и рыбаку на Бурейском водохранилище. Благовещенец уехал рыбачить, но в 30 километрах от поселка Талакан у него сломался двигатель моторной лодки. Добраться до берега самостоятельно рыбак не смог и позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу Бурейского района.

На помощь выехали спасатели поисково-спасательного подразделения поселка Талакан амурского филиала ДВРПСО. Они приняли мужчину на борт и помогли ему добраться до берега, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

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#природа #происшествия

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Нино Кохреидзе