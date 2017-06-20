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Двое мужчин решили переплыть Зею в районе Благовещенска, но не справились с течением

Двое мужчин решили переплыть Зею в районе Благовещенска, но не справились с течением
Фото: 163gorod.ru

1 июня отдыхающим на реках в Приамурье дважды потребовалась помощь спасателей. В районе железнодорожного моста через Зею двое мужчин решили переплыть реку, но течение оказалось слишком сильным, а на Бурейском водохранилище у рыбака сломался двигатель моторной лодки.

Сообщение о том, что двоих мужчин уносит течением в районе железнодорожного моста, поступило от очевидца. Как выяснилось позднее, мужчины решили переплыть реку и не рассчитали свои силы. Спасатели своевременно пришли на помощь и доставили мужчин на берег.

Помощь амурских спасателей потребовалась и рыбаку на Бурейском водохранилище. Благовещенец уехал рыбачить, но в 30 километрах от поселка Талакан у него сломался двигатель моторной лодки. Добраться до берега самостоятельно рыбак не смог и позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу Бурейского района.

На помощь выехали спасатели поисково-спасательного подразделения поселка Талакан амурского филиала ДВРПСО. Они приняли мужчину на борт и помогли ему добраться до берега, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

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#природа #происшествия

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    26 минут назад

    сносит течением...вся и суть то заплыва через Зею,что ты булькнулся в районе ж/д моста и не прилагая усилий,поддерживая себя на воде этако в диагональ гребя лапками ...переплываешь Зею ...но вылазиешь на другой берег уже в районе далёком от ж/д моста...а вот если по прямой переплывать , то пупок развяжется,что ребята наглядно и продемонстрировали ...

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