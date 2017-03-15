Более 600 амурчан участвуют в финале областной сельской спартакиады

Фото: amurobl.ru

В Константиновке стартовала финальная часть ХХХII областной сельской комплексной спартакиады. Соревнования начались с выступления творческих коллективов. Финал открыл парад участников из 17 районов Приамурья, факелоносец доставил на стадион огонь, от которого была зажжена чаша.

«Безусловно, для жителей села это праздник труда и спорта! На спортивных площадках встретятся спортсмены из 17 районов Приамурья. Это люди разного возраста, разных профессий, но все они очень любят спорт. Лучшие спортивные качества – целеустремленность, решительность, умение работать в команде – помогают участникам добиваться лучших достижений. Думаю, своё мастерство покажут ветераны, также мы услышим новые имена талантливой молодёжи», – сказал амурский губернатор на открытии и пожелал спортсменам честной борьбы и новых побед.

ХХХII областная сельская комплексная Спартакиада проводилась по 17 видам спорта с сентября 2016 по июнь 2017 года. Всего с учётом отборочных и финальных соревнований проведено 38 областных спортивных мероприятий с участием более 2,5 тысячи человек от Новокиевского Увала до поселка Архара. Соревнования проходят по шести видам спорта: волейбол, гандбол, гиревой спорт, шахматы, легкая атлетика.

Всего к соревнованию заявлено более 600 спортсменов и судей. Село Константиновка принимает финальные соревнования в седьмой раз.

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#спорт

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Нино Кохреидзе