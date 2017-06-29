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В аварии в центре Благовещенска пострадал маленький ребенок

В аварии в центре Благовещенска пострадал маленький ребенок
Фото: dtpgram_blg

В центре областной столицы произошло ДТП. Участникам аварии потребовалась помощь медиков. В соцсетях сообщают о пострадавшем ребенке.

Авария произошла на перекрестке улиц 50-летия Октября и Горького. Столкнулись две иномарки. После удара один из автомобилей выехал на тротуар в районе перекрестка. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Официальную информацию о ДТП пока предоставить не готовы.

Фотография с места аварии появилась в соцсетях. Там же сообщается, что в аварии пострадал маленький ребенок.

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#ДТП

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