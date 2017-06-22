Студенческая стройка стартовала на космодроме Восточный

На космодроме Восточный дан старт IV Всероссийской студенческой стройке. Этим летом в создании нового российского космодрома примут участие 380 человек – это 28 отрядов из 19 регионов России. Всего в отборе участвовали 163 стройотряда.

Студентам на космодроме предстоит установить в общей сложности более 5 000 метров дорожного и тротуарного бордюра, уложить около 2 000 квадратных метров тротуарной плитки, оштукатурить 4 000 квадратных метров площадей и выполнить вязку 50 тонн арматуры. Большая часть студентов – 300 человек этим летом будут работать на строительных площадках военно-строительного комплекса.

Кроме самого космодрома, бойцы студенческих строительных отрядов задействованы на строительстве нового российского города Циолковский и метеорологического комплекса космодрома Восточный. Ребят трудоустроили дорожными рабочими, каменщиками, плотниками, малярами, бетонщиками, арматурщиками, облицовщиками.

Студенты из строительного отряда Новосибирского аграрного университета займутся спасением растений, занесенных в Красную книгу – редкие виды растений будут пересажены из зоны строительства.

От Приамурья во всероссийской космической стройке участвуют три студенческих отряда: «Космострой», «Факел» и «ВекТор».

Этот этап студенческой стройки рассчитан на два месяца, каждый отряд уже получил свое производственное задание. С каждым студентом работают наставники из числа наиболее опытных мастеров предприятия.

Строительные площадки ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» уже четвертый год принимают студентов. За это время в строительстве космодрома Восточный приняли участи около 200 студенческих строительных отрядов – это 3 000 юношей и девушек практически из всех регионов нашей страны.

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Нино Кохреидзе