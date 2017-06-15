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Для детей-инвалидов в школах Благовещенска вводят двухразовое питание

Для детей-инвалидов в школах Благовещенска вводят двухразовое питание
Фото: sputnik.fm

С 1 сентября все дети-инвалиды, обучающиеся в школах областного центра, будут обеспечены двухразовым питанием. Об этом заявила мэр Благовещенске Валентина Калита. Вопрос обеспечения питанием детей с ограниченными возможностями здоровья подняла благовещенка на приеме у губернатора.

Многодетная мать, имеющая троих детей, двое из которых инвалиды детства, Татьяна Каримова подняла вопрос обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья и реализации программы «Доступная среда» в школе № 2 Благовещенска.

Вопрос двухразового полноценного питания в этой школе уже решен, рассказала мэр Благовещенска Валентина Калита. Кроме того, с 1 сентября все дети-инвалиды, обучающиеся в школах города, будут обеспечены таким питанием.

Также мать детей-инвалидов обратилась к Александру Козлову с просьбой создать специальную комиссию по вопросам, касающимся таких детей. На ней можно будет рассматривать вопросы обустройства учебных заведений для детей-инвалидов, перелета детей и сопровождающих в профильные санатории и так далее.

«Я согласен с вами, что такая комиссия области нужна. Первый раз ей необходимо собраться уже в июле этого года под руководством заместителя председателя правительства Ольги Викторовны Лысенко. В августе же заседание пройдет под моим председательством. Вижу, что проблемных вопросов немало, мы сможем все их обсудить», – сказал Александр Козлов.

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#дети #здоровье #областная власть

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