Введенный на Дальнем Востоке механизм снижения энерготарифов Приамурья не коснулся

Фото: minvr.ru

1 июля на Дальнем Востоке заработал механизм снижения энерготарифов до среднероссийского уровня для промышленных потребителей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Снижать тарифы будут только в пяти регионах, сообщает Минвостокразвития.

«Снижение энерготарифов начнется с пяти дальневосточных регионов. Это Чукотка, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Это те регионы, в которых средний фактический уровень тарифа на электроэнергию превышает среднероссийский. Так, в Якутии текущий тариф в 2 раза выше среднероссийского, на Камчатке – в 1,6 раза, на Чукотке – почти в 3,5 раза. Благодаря снижению энерготарифов будет ликвидировано энергетическое неравенство этих регионов, экономика получит дополнительный стимул, что позволит развивать действующие производства и запускать новые», – пояснил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В силу закон вступил с 1 июля, но перерасчет будет вестись с 1 января 2017 года.

Механизм снижения энерготарифов будет реализован за счет применения надбавки к ценам продажи на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Средства для этого перечисляются на специальный счёт «РусГидро». Со своей стороны, регионы устанавливают сниженные до среднероссийского уровня тарифы, а разницу между выручкой энергокомпаний по старым (более высоким) и новым (среднероссийским) тарифам возмещают каждой энергокомпании из поступивших средств надбавки. При этом тарифы пересматриваются регионами не только на второе полугодие этого года, но и за первое полугодие, так, чтобы средний тариф за год стал равным среднероссийскому. Общая сумма такой надбавки по пяти дальневосточным регионам составит немного больше 27 миллиардов рублей.

Самое большое понижение произойдет на Чукотке – более 70 % и в Якутии – 51 %. В Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 38 %, на Сахалине – на 35,5 %.

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#российская власть #экономика #энергетика

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Нино Кохреидзе