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Введенный на Дальнем Востоке механизм снижения энерготарифов Приамурья не коснулся

Введенный на Дальнем Востоке механизм снижения энерготарифов Приамурья не коснулся
Фото: minvr.ru

1 июля на Дальнем Востоке заработал механизм снижения энерготарифов до среднероссийского уровня для промышленных потребителей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Снижать тарифы будут только в пяти регионах, сообщает Минвостокразвития.

«Снижение энерготарифов начнется с пяти дальневосточных регионов. Это Чукотка, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Это те регионы, в которых средний фактический уровень тарифа на электроэнергию превышает среднероссийский. Так, в Якутии текущий тариф в 2 раза выше среднероссийского, на Камчатке – в 1,6 раза, на Чукотке – почти в 3,5 раза. Благодаря снижению энерготарифов будет ликвидировано энергетическое неравенство этих регионов, экономика получит дополнительный стимул, что позволит развивать действующие производства и запускать новые», – пояснил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В силу закон вступил с 1 июля, но перерасчет будет вестись с 1 января 2017 года.

Механизм снижения энерготарифов будет реализован за счет применения надбавки к ценам продажи на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Средства для этого перечисляются на специальный счёт «РусГидро». Со своей стороны, регионы устанавливают сниженные до среднероссийского уровня тарифы, а разницу между выручкой энергокомпаний по старым (более высоким) и новым (среднероссийским) тарифам возмещают каждой энергокомпании из поступивших средств надбавки. При этом тарифы пересматриваются регионами не только на второе полугодие этого года, но и за первое полугодие, так, чтобы средний тариф за год стал равным среднероссийскому. Общая сумма такой надбавки по пяти дальневосточным регионам составит немного больше 27 миллиардов рублей.

Самое большое понижение произойдет на Чукотке – более 70 % и в Якутии – 51 %. В Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 38 %, на Сахалине – на 35,5 %.

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#российская власть #экономика #энергетика

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    Снижения энерготарифов коснулись только Китая

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Зато у нас есть космодром!

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Главное чтобы до нас дошло! А с учётом приезда газовиков это уж точно Амурки коснется

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    35 минут назад

    Верно, с приходом ГПЗ для Амурской области сделают достаточно приятные условия. Москва деньги любит считать, а Газпром первый партнёр Москвы

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    26 минут назад

    Никогда и ничего не коснётся при ручном правительстве Амурской области. Ни электричества, ни газа. Будут только повышать и повышать тарифы с каждым годом, а то и полугодием.

  • Алиса65

    Алиса65
    25 минут назад

    В Приамурье ничего никогда не снижается, только увеличивается, но есть множество ГЭС, ТЭЦ загрязняющих атмосферу. Над Белогорском постоянно стоит смог...

  • троль здесь

    троль здесь
    19 минут назад

    Евгений Шувалов

    Верно, с приходом ГПЗ для Амурской области сделают достаточно приятные условия. Москва деньги любит считать, а Газпром первый партнёр Москвы



    москва деньги любит все деньги уйдут в москву

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    10 минут назад

    Алиса65В Приамурье ничего никогда не снижается, только увеличивается, но есть множество ГЭС, ТЭЦ загрязняющих атмосферу. Над Белогорском постоянно стоит смог...


    Каким образом ГЭС загрязняет атмосферу?

    Если бы не наше правительство уже бы давно эти тарифы были на уровне якутских, Чукотских. Удаленность от энергоисточников никогда не было фактором снижение цен. Они по другому формируются.

  • Play-off

    Play-off
    3 минуты назад

    Евгений Шувалов

    Верно, с приходом ГПЗ для Амурской области сделают достаточно приятные условия. Москва деньги любит считать, а Газпром первый партнёр Москвы



    Газпром строит для своих потребностей собственную генерацию в Свободном на 400мВт. Им местные тарифы по барабану

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