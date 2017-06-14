В отношении ударившего фельдшера в Белогорске мужчины возбудили уголовное дело

Фото: belive.ru

Полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения побоев фельдшеру скорой помощи в Белогорске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Ведомство уточняет, что инцидент произошел на улице Авиационной. Дебошира доставили в отдел полиции, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Дело было заведено по статье 116 УК РФ «Побои». Она предусматривает, как максимальную меру наказания, лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщало Амур.инфо, в ночь на 1 июля в Белогорске пострадавший в ДТП мужчина ударил фельдшера скорой помощи. Бригада скорой возвращалась на станцию с вызова. На пути следования медработники увидели ДТП и остановились для оказания первой помощи. Водитель пострадавшей в аварии машины был в крови, но от помощи отказался. О ситуации фельдшер сообщила дежурному, чем вызвала неконтролируемую агрессию у пострадавшего. Мужчина вырвал у медика телефон и неожиданно нанес ей удар, женщина потеряла координацию движения.

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#Белогорск #происшествия

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Александр Авдеев