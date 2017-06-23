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В Благовещенске попала на видео кража велосипеда

В Благовещенске попала на видео кража велосипеда

В ночь на субботу, 1 июля, в Благовещенске произошла кража велосипеда по адресу: улица Кантемирова, 23. Происходящее сняла на видео камера наблюдения, ролик выложили в социальные сети.

Судя по кадрам, кражу совершили двое молодых людей. Произошло это ночью около 00:30.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что кража велосипеда была, на месте работала следственно-оперативная группа.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Лица, причастные к данному преступлению, сейчас устанавливаются», – сказала специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

Видео: vk.com/blagalive.

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#криминал #происшествия #транспорт

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