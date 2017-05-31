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СМИ: в самолет Благовещенск – Шереметьево попала молния

СМИ: в самолет Благовещенск – Шереметьево попала молния
Фото: wallpapercave.com

В пятницу, 30 июня, в московском аэропорту Шереметьево получили удары молнии три пассажирских лайнера, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. Среди них оказался и самолет из Благовещенска.

В лайнеры ударила молния, когда те садились в аэропорту. Произошло это во второй половине дня.

«Инциденты произошли накануне между 15:00 и 17:00 мск и совпали с так называемым "вторым зарядом" обрушившегося на Москву шквала. Во время посадки на высоте примерно 3-4 тысячи метров экипажи двух самолетов Airbus, направлявшихся из Владивостока и Пхукета в Москву, а также самолета Boeing, выполнявшего рейс из Благовещенска, доложили о поражении разрядами атмосферного электричества», – сказал собеседник агентства.

Все самолеты, несмотря на поражения молнией, приземлились благополучно, никто не пострадал. На послеполетном осмотре лайнера Boeing были выявлены точечные следы поражения на фюзеляже, проводится оценка состояния двух пораженных молнией самолетов Airbus.

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#происшествия #транспорт

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