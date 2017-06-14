Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:40 1

Фестиваль заниженных машин в Благовещенске собрал 30 участников (фото)

Фестиваль заниженных машин в Благовещенске собрал 30 участников (фото)

В субботу, 1 июля, в парке Дружбы Благовещенска развернулся фестиваль заниженных машин. Участниками стали 30 автолюбителей, были и гости из соседнего региона, приехавшие из Хабаровска.

Фестиваль прошел в областной столице в шестой раз. Традиционно, любителям эффектного тюнинга предлагали участвовать в конкурсах и получать за это призы.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» организатор мероприятия Юрий Поскребышев, автолюбители состязались в проезде лежачего полицейского, пытались проехать под натянутой леской (конкурс на самое низкое авто), а также специальным прибором измерялся угол наклона колес у машин.

Среди призов, которые разыгрывали на мероприятии, – игровая консоль, часы, сертификаты на крупные денежные суммы.

Просмотров всего: 159

#отдых #транспорт

распечатать

Фотогалерея
+167
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Graf1977

    Graf1977
    25 минут назад

    почему джиперы говорят про свои авто задрар,поднял но ни когда не слышал завысил, а дристеры про свои авто: занизил???

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске попала на видео кража велосипеда

Происшествия

СМИ: в самолет Благовещенск – Шереметьево попала молния
Общество 2

В Благовещенск не прилетит самолет из Владивостока
Общество

Белогорцев приглашают поцеловаться на центральной площади