Фестиваль заниженных машин в Благовещенске собрал 30 участников (фото)

В субботу, 1 июля, в парке Дружбы Благовещенска развернулся фестиваль заниженных машин. Участниками стали 30 автолюбителей, были и гости из соседнего региона, приехавшие из Хабаровска.

Фестиваль прошел в областной столице в шестой раз. Традиционно, любителям эффектного тюнинга предлагали участвовать в конкурсах и получать за это призы.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» организатор мероприятия Юрий Поскребышев, автолюбители состязались в проезде лежачего полицейского, пытались проехать под натянутой леской (конкурс на самое низкое авто), а также специальным прибором измерялся угол наклона колес у машин.

Среди призов, которые разыгрывали на мероприятии, – игровая консоль, часы, сертификаты на крупные денежные суммы.

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Александр Авдеев