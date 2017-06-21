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сегодня, 17:11 0

Амурский минздрав: проблема с платными иголками в Завитинской больнице скоро разрешится

Амурский минздрав: проблема с платными иголками в Завитинской больнице скоро разрешится
Фото: ru.aliexpress.com

В министерстве здравоохранения Амурской области прокомментировали ситуацию, которая возникла в Завитинской больнице Приамурья. Как сообщало Амур.инфо, здесь взрослые пациенты вынуждены за свой счет приобретать иголки к инсулиновым шприцам, а также тест-полоски для диабетиков.

«Мы этот вопрос на сессии уже провели. Нам нужно четыре миллиона рублей. Приняли статью по сахароснижающим аппаратам и будем сейчас закупать как тест-полоски для инсулинозависимых детей и взрослых, так и иглы для них», – сказал министр здравоохранения Амурской области Николай Тезиков.

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#здоровье #областная власть #российская власть

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