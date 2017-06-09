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сегодня, 16:17 1

В Благовещенск не прилетит самолет из Владивостока

В Благовещенск не прилетит самолет из Владивостока
Фото: avia.pro

В субботу, 1 июля, в Благовещенск не прилетит самолет из Владивостока компании «ИрАэро». Также сегодня не состоится рейс этой же авиакомпании Благовещенск – Иркутск.

Как сообщается на сайте благовещенского аэропорта, рейс № 112 Владивосток – Благовещенск должен был прибыть сегодня в 07:00. Рейс № 112 Благовещенск – Иркутск должен был отправиться сегодня в 07:30.

В справочной аэропорта Благовещенска ИА «Амур.инфо» информацию об отмене рейсов подтвердили. Теперь они должны состояться в воскресенье, 2 июля: рейс Владивосток – Благовещенск должен будет прилететь в 07:00, Благовещенск – Иркутск – вылететь в 07:30.

На вопрос о том, почему были отменены сегодняшние рейсы, собеседник пояснил, что самолет «Ан-24» «не успевает».

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#транспорт

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    41 минута назад

    На фото АН-24? Круто!

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