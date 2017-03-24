Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июля
Предыдущая новость
сегодня, 15:47 0

В весенне-летний период в армию призвали более тысячи амурчан

В весенне-летний период в армию призвали более тысячи амурчан
Фото: amurobl.ru

В Благовещенске прошло заседание призывной комиссии Амурской области. Собравшиеся обсудили ход весенней призывной кампании в регионе. Как сообщил губернатор Приамурья Александр Козлов, на сегодняшний день вынесены решения о призыве на военную службу более 1000 амурчан, еще двое пройдут альтернативную гражданскую службу.

«Отсрочка от призыва на военную службу предоставлена более 1000 гражданам, еще порядка 500 граждан в соответствии с действующим законодательством освобождены от призыва на военную службу. До конца призывной кампании задание по призыву в Вооруженные силы будет выполнено полностью», – сказал также глава области.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации подлежит призыву и направлению в войска 142 тысячи человек. Призывными комиссиями уже вынесены решения о призыве в отношении 100% призывников в соответствии с заданием. Призвано в войска 95% призывников, 80% из которых уже отправлены для прохождения службы. По итогам 2016 года, в сравнении с 2015 годом, уклонистов от военной службы стало меньше на 20%, а если рассматривать период с 2012 года по настоящее время – более чем наполовину (56,7%), что говорит о повышении привлекательности военной службы и улучшении условий ее прохождения военнослужащими», – отметил, в свою очередь, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Василий Тонкошкуров.

На совещании прозвучало, что в ходе текущей призывной кампании для комплектования 12 научных рот Минобороны был проведен отбор более 550 граждан. Отправка их к местам прохождения военной службы запланирована на 7 июля, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Для комплектования 4-х спортивных рот отобрано и направлено более 200 граждан из числа спортсменов, включенных в списки кандидатов в сборные команды Российской Федерации по олимпийским видам спорта», – сказал Василий Тонкошкуров.

Просмотров всего: 20

#военные #губернатор

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Команда ДВОКУ стала победителем всеармейского этапа конкурса «Морской десант–2017»
Власть 16

Приамурье вошло в число регионов-лидеров по воспитанию патриотов
Происшествия

Инцидентом с хищением имущества из котельной Белогорска занимается прокуратура

29 июня, 10:13
Общество

В ДВОКУ поступили новейшие армейские мотовездеходы