Амурские спасатели завоевали «бронзу» чемпионата по пожарно-спасательному спорту

Фото: 28.mchs.gov.ru

В пятницу, 30 июня, в Приморском крае завершился чемпионат Дальнего Востока по пожарно-спасательному спорту. Сборная Амурской области заняла на этих соревнованиях третье место в общекомандном зачете.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, чемпионат проходил во Владивостоке в течение трех дней. Показать свое мастерство в пожарно-прикладном спорте съехались спортсмены со всего Дальнего Востока, за первенство боролись 10 команд.

Приамурье представила сборная Главного управления МЧС России по Амурской области, в нее вошли 9 взрослых участников (семеро мужчин и две женщины) и 14 детей.

Участники соревновались в нескольких профессиональных дисциплинах: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета, подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни и боевое развертывание. Победители определялись на каждом этапе в двух возрастных группах – взрослой и юношеской.

Ребята из Приамурья 12-14 лет заняли первое место среди юношей в боевом развертывании и второе место – в юношеском командном зачете. В категории «Полоса препятствий (взрослые девушки)» лидировала амурская спортсменка Диана Ивашина. В финале соревнований амурской сборной присудили третье место. «Серебро» и «золото» достались команде из Якутии и хозяевам состязаний.

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#МЧС #спорт

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Александр Авдеев