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сегодня, 14:19 0

Две медицинские лаборатории Благовещенска не принимали анализы из-за атаки хакеров

Две медицинские лаборатории Благовещенска не принимали анализы из-за атаки хакеров
Фото: smirnov-med.ru

В пятницу, 30 июня, медицинские лаборатории компании ИНВИТРО в Благовещенске приостановили прием анализов пациентов из-за хакерской атаки. Она затронула всю инфраструктуру компании в России, Белоруссии и Казахстане.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» менеджер по связям с общественностью ИНВИТРО Дмитрий Храпунов, атака на компанию произошла 27 июня. Вирус удалось локализовать в первый же день, однако он успел повредить сервера компании, отвечающие за сервисные функции. Потери персональных данных пациентов удалось избежать. Весь биоматериал, взятый в эти дни, сохранен со всеми показаниями.

В настоящее время идет процесс восстановления функционала, он на финальной стадии. 30 июня в лабораториях не принимали анализы, сейчас же биоматериал принимают.

Планируется, что 3 июля ИНВИТРО выйдет на штатный режим работы без каких-либо ограничений.

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#здоровье #происшествия #технологии

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