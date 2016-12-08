МРОТ в России вырос на 300 рублей

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С субботы, 1 июля, в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос на 300 рублей, составив 7 800 рублей. Ниже этой суммы работодатель не может устанавливать месячную зарплату сотрудника.

Как пишет ТАСС, по словам замминистра труда и соцзащиты РФ Любови Ельцовой, повышение МРОТ на 300 рублей потребует 5,2 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней на повышение зарплат бюджетникам. По данным вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, зарплату на уровне МРОТ в России получают около 5 миллионов человек.

Как сообщало Амур.инфо, законопроект об увеличении МРОТ до 7 800 рублей Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях в декабре 2016 года.

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Александр Авдеев