Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:45 1

МРОТ в России вырос на 300 рублей

МРОТ в России вырос на 300 рублей
Фото: 2016.life

С субботы, 1 июля, в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос на 300 рублей, составив 7 800 рублей. Ниже этой суммы работодатель не может устанавливать месячную зарплату сотрудника.

Как пишет ТАСС, по словам замминистра труда и соцзащиты РФ Любови Ельцовой, повышение МРОТ на 300 рублей потребует 5,2 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней на повышение зарплат бюджетникам. По данным вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, зарплату на уровне МРОТ в России получают около 5 миллионов человек.

Как сообщало Амур.инфо, законопроект об увеличении МРОТ до 7 800 рублей Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях в декабре 2016 года.

Просмотров всего: 39

#работа #российская власть #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    13 минут назад

    Отлично! Экономика налаживается однако, ждём дальнейших успехов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Взрослые пациенты Завитинской больницы сами покупают иголки к инсулиновым шприцам
Общество 7

На Дальнем Востоке нужны инженеры, агрономы и рыбообработчики
Общество 53

В Приамурье планируют увеличить численность населения на 116 тысяч человек
Власть 16

Приамурье вошло в число регионов-лидеров по воспитанию патриотов