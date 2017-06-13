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Взрослые пациенты Завитинской больницы сами покупают иголки к инсулиновым шприцам

Взрослые пациенты Завитинской больницы сами покупают иголки к инсулиновым шприцам
Фото: пресс-служба Амурского РО ЛДПР

Депутат Государственной думы Иван Абрамов совершил рабочую поездку в Завитинский район Приамурья. В ходе нее выяснилось, что взрослые пациенты Завитинской больницы вынуждены за свой счет приобретать иголки к инсулиновым шприцам.

Как сообщает пресс-служба Амурского РО ЛДПР, сначала об этом Ивану Абрамову рассказали пациенты больницы, а после подтвердили врачи. Бесплатно иголки поставляются только для детей. Кроме того, за свои деньги взрослые пациенты приобретают тест-полоски для диабетиков.

«Это издевательство над людьми. Комплектующие должны предоставляться бесплатно всем, кто в них нуждается, вместе со шприцами и необходимыми препаратами, независимо от возраста пациента», – сказал Иван Абрамов. Сообщается, что он уже готовит по этому поводу обращение к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой.

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#здоровье #российская власть

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