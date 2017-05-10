Белогорцев приглашают поцеловаться на центральной площади

Фото: facepla.net

В четверг, 6 июня, в Белогорске пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню поцелуя. Всех желающих приглашают собраться в этот день на центральной площади города, чтобы поцеловаться.

Как говорит директор Центра культурного развития Белогорска Татьяна Леснова, поцелуи могут быть любыми – дружескими, почтительными, романтичными или воздушными.

«Поцеловать в это время можно будет как знакомого, так и незнакомого человека. Впервые вместе с "Почтой России" мы организуем доставку поцелуев в любую точку страны (смеется). Шаблоны писем для поцелуев уже приготовили. Для любителей целоваться подготовили специальные фотозоны. Попробуем сделать и массовый белогорский поцелуй. Уверены, что необычная акция подарит массу положительных эмоций и отличное настроение», – цитирует Татьяну Леснову пресс-служба администрации Белогорска.

Начнется действо в 18:00. Партнером акции выступила одна из телекомпаний города. 7 июля сюжет о поцелуях на площади покажут по местному телевидению – в информационной программе «Будни».

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#Белогорск #отдых

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Александр Авдеев