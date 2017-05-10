Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:05 0

Белогорцев приглашают поцеловаться на центральной площади

Белогорцев приглашают поцеловаться на центральной площади
Фото: facepla.net

В четверг, 6 июня, в Белогорске пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню поцелуя. Всех желающих приглашают собраться в этот день на центральной площади города, чтобы поцеловаться.

Как говорит директор Центра культурного развития Белогорска Татьяна Леснова, поцелуи могут быть любыми – дружескими, почтительными, романтичными или воздушными.

«Поцеловать в это время можно будет как знакомого, так и незнакомого человека. Впервые вместе с "Почтой России" мы организуем доставку поцелуев в любую точку страны (смеется). Шаблоны писем для поцелуев уже приготовили. Для любителей целоваться подготовили специальные фотозоны. Попробуем сделать и массовый белогорский поцелуй. Уверены, что необычная акция подарит массу положительных эмоций и отличное настроение», – цитирует Татьяну Леснову пресс-служба администрации Белогорска.

Начнется действо в 18:00. Партнером акции выступила одна из телекомпаний города. 7 июля сюжет о поцелуях на площади покажут по местному телевидению – в информационной программе «Будни».

Просмотров всего: 46

#Белогорск #отдых

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 5

В Белогорске ночью мужчина ударил фельдшера скорой
Спорт

Благовещенцы примут участие во всероссийских соревнованиях по игре го
Культура 2

Мастер-класс детям в лагере Гагарина дала участница шоу «Танцы»
В России и мире

Пять человек пострадали на Пхукете из-за собаки, напавшей на слонов