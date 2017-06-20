ГВСУ отвергло обвинения в незаконной добыче песка для Восточного

Фото: amurobl.ru

ФГУП «ГВСУ № 6» (бывший «Дальспецстрой») опровергло информацию правительства Амурской области о незаконности добычи песка для нужд космодрома «Восточный». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сообщаем, что разработку и добычу песка из карьера "Углегорский" ФГУП "ГВСУ № 6" (ранее – "Дальспецстрой") ведет на основании лицензии БЛГ № 80338 ТР. Срок окончания действия лицензии – 31 декабря 2018 года. (…) Утверждения властей региона в незаконности добычи песка возле космодрома Восточный безосновательны. Действия сотрудников отдела министерства природных ресурсов Амурской области незаконны и нарушают права ФГУП "ГВСУ № 6". Данные действия повлекли приостановку работ на объектах государственной важности», – сообщили агентству в пресс-службе ФГУП «ГВСУ № 6».

Предприятие отмечает, что простой техники и людей ведет к срыву утвержденных графиков производства работ, о чем ГВСУ № 6 сообщит Роскосмосу и Минобороны России. Также планируется подача заявления в суд о взыскании неустойки за простой техники.

Как сообщало Амур.инфо, факт незаконной добычи песка был выявлен сотрудниками западного межрайонного отдела министерства природных ресурсов Амурской области совместно с сотрудниками полиции МО МВД по ЗАТО Циолковский. Техника работала в пяти километрах от Циолковского. Информацию об инциденте распространила пресс-служба правительства Амурской области.

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#космодром #строительство

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Александр Авдеев