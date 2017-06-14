В Белогорске ночью мужчина ударил фельдшера скорой

Фото: belive.ru

В ночь на субботу, 1 июля, в Белогорске пострадавший в ДТП ударил фельдшера скорой помощи, сообщает «Амур28.инфо». Инцидент произошел в 3 часа ночи на путепроводе, соединяющем центральную часть города и микрорайон Транспортный.

Бригада скорой помощи возвращалась на станцию с вызова. На пути следования медработники увидели ДТП и остановились для оказания первой помощи. Водитель пострадавшей в аварии машины был в крови, но от помощи отказался. О ситуации фельдшер сообщила дежурному, чем вызвала неконтролируемую агрессию у пострадавшего. Мужчина вырвал у медика телефон и неожиданно нанес ей удар, женщина потеряла координацию движения. О происшествии было сообщено в полицию. Сейчас дебошир находится в изоляторе временного содержания.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в ночь на 1 июля в Белогорске произошел конфликт, в результате которого были причинены телесные повреждения фельдшеру скорой помощи. Остальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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#Белогорск #происшествия

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Александр Авдеев