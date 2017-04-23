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Благовещенцы жалуются на ночных гонщиков в центре города (видео)

Благовещенцы жалуются на ночных гонщиков в центре города (видео)

Жительница Благовещенска Елена опубликовала видео, запечатлевшее ночные гонки в центре областной столицы. С ее слов, они происходят регулярно. Из-за шума машин ночью сложно спать.

Елена рассказала ИА «Амур.инфо», что живет в доме на перекрестке улиц Театральной и Ленина. Через этот перекресток регулярно, примерно в одно и то же время, проезжает группа из 10-15 машин, которые сильно шумят. Последний раз это случилось в ночь на субботу, 1 июля.

Горожанка говорит, что, скорее всего, гонщики – участники какого-то автомобильного клуба. Машины едут по улице Театральной и поворачивают налево, на Ленина. При этом они, предположительно, дрифтуют. Происходят гонки каждый раз примерно в полпервого ночи.

«Очень шумно. Мы просыпаемся всей семьей даже при закрытых окнах», – отмечает Елена. Она пояснила, что в полицию не обращалась, решив воздействовать на ситуацию через СМИ.

Просмотров всего: 492

#транспорт

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • MalySheff

    MalySheff
    1 час назад

    "Она пояснила, что в полицию не обращалась, решив воздействовать на ситуацию через СМИ"

    Теперь ждите ответа от гонщиков в комментариях...

    ...Люди, да что ж вы наивные такие. Вас топят, убивают, грабят - а вы на телевидение жалуетесь?...

  • okombo

    okombo
    11 минут назад

    MalySheff

    "Она пояснила, что в полицию не обращалась, решив воздействовать на ситуацию через СМИ" Теперь ждите ответа от гонщиков в комментариях... ...Люди, да что ж вы наивные такие. Вас топят, убивают, грабят - а вы на телевидение жалуетесь?...



    Бесполезно писать в полицию. На зарегистрированное заявление и не ответили и, как видите, гонки продолжаются. Нужно, наверно, еще одно резонансное ДТП, чтобы навести порядок. По крайней мере так было при кожмяке.

  • Kats

    Kats
    11 минут назад

    Потому что надежды на ментов нет. И гайцы только днем на против администрации стоят, видимость работы создают....

  • vertex

    vertex
    8 минут назад

    okombo

    MalySheff

    "Она пояснила, что в полицию не обращалась, решив воздействовать на ситуацию через СМИ" Теперь ждите ответа от гонщиков в комментариях... ...Люди, да что ж вы наивные такие. Вас топят, убивают, грабят - а вы на телевидение жалуетесь?...



    Бесполезно писать в полицию. На зарегистрированное заявление и не ответили и, как видите, гонки продолжаются. Нужно, наверно, еще одно резонансное ДТП, чтобы навести порядок. По крайней мере так было при кожмяке.



    Хово и Фотонов больше и разных по всем улицам города ночью расставить?

  • Gradys

    Gradys
    4 минуты назад

    В Благовещенске вообще повышенный процент долбое..в на 1 м/2.

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