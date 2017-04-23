Благовещенцы жалуются на ночных гонщиков в центре города (видео)

Жительница Благовещенска Елена опубликовала видео, запечатлевшее ночные гонки в центре областной столицы. С ее слов, они происходят регулярно. Из-за шума машин ночью сложно спать.

Елена рассказала ИА «Амур.инфо», что живет в доме на перекрестке улиц Театральной и Ленина. Через этот перекресток регулярно, примерно в одно и то же время, проезжает группа из 10-15 машин, которые сильно шумят. Последний раз это случилось в ночь на субботу, 1 июля.

Горожанка говорит, что, скорее всего, гонщики – участники какого-то автомобильного клуба. Машины едут по улице Театральной и поворачивают налево, на Ленина. При этом они, предположительно, дрифтуют. Происходят гонки каждый раз примерно в полпервого ночи.

«Очень шумно. Мы просыпаемся всей семьей даже при закрытых окнах», – отмечает Елена. Она пояснила, что в полицию не обращалась, решив воздействовать на ситуацию через СМИ.

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#транспорт

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Александр Авдеев