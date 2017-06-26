Команда ДВОКУ стала победителем всеармейского этапа конкурса «Морской десант–2017»
Коллектив Дальневосточного высшего общевойскового командного училища занял первое место во всеармейском этапе конкурса «Морской десант–2017» на Тихоокеанском флоте. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
На протяжении десяти дней 21 экипаж боевых машин из команд морских пехотинцев Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища демонстрировали профессиональную выучку в вождении боевых машин по пересеченной местности и на плаву в открытом море.
«Черные береты» также состязались в огневой подготовке, выполняя стрельбу из вооружения бронетранспортеров БТР-80 и штатного оружия – автомата АК-74М калибра 5,45 миллиметра.
Помимо этого, участники конкурса выявляли сильнейшего атлета на спортивных площадках.
В общей сложности за победу боролись более 200 морских пехотинцев, для проведения соревнований было задействовано 20 единиц боевой техники.
Первое место в общекомандном зачете заняли курсанты ДВОКУ с результатом 113 баллов, второе – курсанты-десантники из Рязанского училища ВДВ (85 баллов), третье – у балтийцев (83 балла).
Среди команд морской пехоты первое место заняли «черные береты» Балтийского флота, на втором – тихоокеанцы, третье – за североморцами.
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