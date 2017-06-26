Команда ДВОКУ стала победителем всеармейского этапа конкурса «Морской десант–2017»

Фото: structure.mil.ru

Коллектив Дальневосточного высшего общевойскового командного училища занял первое место во всеармейском этапе конкурса «Морской десант–2017» на Тихоокеанском флоте. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

На протяжении десяти дней 21 экипаж боевых машин из команд морских пехотинцев Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища демонстрировали профессиональную выучку в вождении боевых машин по пересеченной местности и на плаву в открытом море.

«Черные береты» также состязались в огневой подготовке, выполняя стрельбу из вооружения бронетранспортеров БТР-80 и штатного оружия – автомата АК-74М калибра 5,45 миллиметра.

Помимо этого, участники конкурса выявляли сильнейшего атлета на спортивных площадках.

В общей сложности за победу боролись более 200 морских пехотинцев, для проведения соревнований было задействовано 20 единиц боевой техники.

Первое место в общекомандном зачете заняли курсанты ДВОКУ с результатом 113 баллов, второе – курсанты-десантники из Рязанского училища ВДВ (85 баллов), третье – у балтийцев (83 балла).

Среди команд морской пехоты первое место заняли «черные береты» Балтийского флота, на втором – тихоокеанцы, третье – за североморцами.

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Александр Авдеев