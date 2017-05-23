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1июля
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сегодня, 10:35 0

Благовещенцы примут участие во всероссийских соревнованиях по игре го

Благовещенцы примут участие во всероссийских соревнованиях по игре го
Фото: zdver.com

В Хабаровске пройдут всероссийские соревнования по игре го. За победу поборются более ста игроков из Москвы, Хабаровска, Владивостока, Улан-Удэ, Магадана, Благовещенска, Амурска и Чайковского.

Как пишет портал «Губерния», также в соревнованиях примут участие гроссмейстер, президент московской федерации го Тимур Санкин и судья международной категории Сергей Павлов. Почетными гостями станут представители генеральных консульств Китая и Японии.

Первый турнир в рамках Дальневосточного кубка по игре го пройдет 5-6 июля в детской краевой библиотеке имени Наволочкина. Юных спортсменов ждут занятия по каллиграфии и оригами, также они смогут посмотреть шоу танцующих собачек.

7 и 10 июля будут организованы мастер-классы и сеансы одновременной игры с гроссмейстерами. Основное соревнование проведут 8 и 9 июля в Дальневосточной государственной научной библиотеке.

Го – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. Является одной из наиболее распространенных настольных игр на Земле. В го играют два игрока, один из которых получает черные камни, другой – белые. Цель игры – отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

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#отдых #спорт

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