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По факту нападения на полицейского в областной больнице амурское СУ проводит проверку

По факту нападения на полицейского в областной больнице амурское СУ проводит проверку

Отдел по Благовещенску СУ СКР по Амурской области сейчас проводит доследственную проверку по факту причинения телесных повреждений полицейскому в Амурской областной клинической больнице. Уголовное дело пока не возбуждалось.

В ведомстве ИА «Амур.инфо» сообщили, что такая проверка может занять до 10 дней, срок ее проведения будет зависеть от обстоятельств.

Как сообщало информагентство, инцидент в больнице произошел 30 июня. Между двумя гражданами и охранником медучреждения возник конфликт, который перерос в драку. На место происшествия прибыли полицейские. Один из дебоширов в ходе задержания причинил полицейскому телесные повреждения.

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#закон #происшествия

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