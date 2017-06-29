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«Оранжевый» уровень погодной опасности введен в Приамурье

«Оранжевый» уровень погодной опасности введен в Приамурье
Фото: tvc.ru

В шести регионах Дальнего Востока, в том числе в Амурской области, был введен «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать в течение субботы, 1 июля. Об этом DV сообщили в Гидрометцентре России.

В Приамурье данная мера связана с установлением очень жаркой погоды. По данным синоптиков, 1 июля в регионе воздух может прогреться до +33 градусов. В Благовещенске днем ожидается +28 градусов.

«Оранжевый» уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений; он говорит о том, что погодные условия могут быть опасными и нести вероятность стихийных бедствий и причинения ущерба.

В Амурском гидрометцентре ИА «Амур.инфо» сообщили, что амурские синоптики такими критериями, как «оранжевый» уровень погодной опасности, не оперируют. В Амурской области, по крайней мере до середины следующей недели, ожидаются высокие температуры воздуха. В воскресенье, 2 июля, по региону температура воздуха составит +31...+36 градусов.

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#погода

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