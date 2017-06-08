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сегодня, 09:03 0

InformNapalm: один из задержанных на Украине пограничников – из Приамурья

InformNapalm: один из задержанных на Украине пограничников – из Приамурья
Фото: informnapalm.org

Международное разведывательное сообщество InformNapalm опубликовало материал, в котором утверждается, что один из задержанных на Украине пограничников – уроженец Благовещенска Амурской области.

Как сообщается, было проведено «экспресс OSINT-расследование» с целью установления личностей задержанных военнослужащих погранслужбы ФСБ. В итоге InformNapalm обнаружило в социальных сетях профиль некоего Владимира Кузнецова (уточняется, что фамилия сотрудника ФСБ в соцсети может быть ненастоящей) из Благовещенска, придя к выводу, что он один из задержанных.

«Как известно, именно в Благовещенске расположено пограничное управление ФСБ по Амурской области, а многие местные жители – это потомственные военные и пограничники, которые служат в погранподразделениях России», – пишет InformNapalm.

Уточняется, что личность второго задержанного россиянина установить пока не удалось.

30 июня Госпогранслужба Украины заявила о задержании в Херсонской области двух неизвестных без документов, которых, по словам главы службы Виктора Назаренко, сочли российскими пограничниками, пишет «РИА Новости».

Позже тот факт, что задержанные – пограничники, подтвердила пресс-служба ФСБ России. Два сотрудника пограничного управления по Крыму в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны. Сейчас решается вопрос возвращения на родину российских пограничников.

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