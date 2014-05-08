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Газпром уже знает точную дату начала поставок газа в Китай

Газпром уже знает точную дату начала поставок газа в Китай

Газпром уже знает точную дату начала поставок газа в Китай
Компания «Газпром» совместно с китайскими партнерами уже определили дату начала поставок российского газа в Китай. Об этом председатель правления Алексей Миллер сообщил на пресс-конференции после общего собрания акционеров. «Дату мы сможем объявить уже через несколько дней», - заявил Алексей Борисович.

Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» проводится ежегодно. На нем дается оценка прошедшему году, строятся планы, а также проводятся выборы в Совет директоров. В этом году председателем Совета вновь стал Виктор Зубков, а его заместителем – Алексей Миллер.

На собрании Алексей Миллер отдельно упомянул Амурский газоперерабатывающий завод. В августе 2017 года начнется закладка фундамента ГПЗ.

На общем фоне, амурское предприятие выглядит самым приоритетным на Дальнем Востоке. Заводы по производству сжиженного природного газа в Приморье и на Сахалине по планам компании будут построены позже.

В целом, председатель правления отметил, что восточное экспортное направление является перспективным. Китай – очень мощный потребитель газа. Миллер рассказал, что в 2016 года Китай преодолел объем в 200 миллиардов кубометров газа. Уже за первые четыре месяца 2017 года объем потребления газа в Китае вырос на 12 %.

«Необходимость поставки российского газа в Китай несомненно есть. Дальнейший рост будет осуществляться в рамках развития проекта восточного коридора. Определен маршрут и конкретная точка, через которую с российской стороны будет поставляться газ», - рассказал Алексей Миллер, но также не уточнил, где именно будет находиться эта точка.

Журналисты поинтересовались у председателя правления, не повлияет ли на развитие торговли с Китаем использование этой страной газа Туркмении, сжиженного газа.

«Газпром анализирует ситуацию рынка, - ответил Миллер. - Поставки из Центральной Азии не обеспечивают потребности Китая в пиковый осенне-зимний период. Россия же готова гарантировать любой необходимый объем газа, чтобы Китаю хватило на весь холодный период».

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#Китай #экономика #энергетика

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