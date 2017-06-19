Онколог-маммолог: рак груди может случиться в любом возрасте, проверяйтесь всегда

Фото: no-onco.ru

Врач-онколог Амурского онкодиспансера Наталья Юркова рассказала корреспонденту Амур.инфо о самом распространённом раке среди женского населения – раке молочной железы.

– Насколько рак молочной железы распространён в Приамурье?

– От общего количества заболевших раком в 2016 году 11,5 % случаев – это рак молочной железы. Среди женщин этот вид рака является самым распространённым не только в Амурской области, но и во всём мире. Наш регион в этом смысле не лидирует, у нас показатели не превышают общероссийские и мировые.

– Это болезнь женщин пожилого возраста?

– Нет. Из 100 % женщин с диагнозом онкология груди 44 % старше 60 лет. В 2016 году в Амурской области выявление на 1-2 стадии составило 69,7 %. Это очень хороший показатель, учитывая то, что мы продолжаем двигаться в этом направлении – пытаемся охватить профилактическими осмотрами, диспансеризацией как можно большее количество населения.

“ В любом возрасте ходите на медосмотры, смотровые кабинеты, не игнорируйте рекомендации врачей, вызвали на диспансеризацию или профилактический осмотр – не отмахивайтесь, пройдите

– Кто в группе риска по раку молочной железы?

– Естественно, это женщины, которые курят, женщины, которые имеют гормональные нарушения, взрослые женщины, которые не рожали…

– Давайте расскажем подробней, почему нерожавшие женщины – в группе риска?

– Потому что молочная железа не выполнила свою функцию, не раскрылась, не кормила. Естественно, у таких женщин больше процент того, что разовьётся диффузная мастопатия как фон для развития онкопатологии. Конечно, мастопатией болеют и рожавшие женщины тоже, и далеко не всегда при наличии мастопатии развивается рак. Но основным фактором для развития рака, который мы отслеживаем прежде всего, является наследственность. Мы всегда узнаём – был ли в семье рак молочной железы у мамы, бабушки, сестры, тёти. И уже потом смотрим на другие факторы: вредное производство, изменения гормонального фона, акушерско-гинекологический анамнез – как протекали беременности, лактации.

– Насколько я понимаю, для молочной железы важны не сами роды, а последующее длительное кормление грудью?

– Конечно, мы рекомендуем кормление грудью.

– Можно ли считать женщину, к примеру, родившую четырёх детей, кормившую их до года, застрахованной от рака молочной железы? Если у неё всё хорошо при этом с наследственностью.

– Нет, 100-процентной гарантии не существует. У нас были женщины, рожавшие и три, и четыре раза и кормившие по 3-4 года, но всё равно заболевшие. Существуют и другие факторы.

“ Основным фактором для развития рака, который мы отслеживаем прежде всего, является наследственность

– Есть ли у нас такая практика, как сделала Анджелина Джоли, – при известной неблагополучной наследственности профилактически удалить грудь?

– Подкожная профилактическая маммэктомия (удаление молочной железы) у нас в диспансере не практикуется. Мы удаляем грудь только тем женщинам, у которых есть злокачественное новообразование молочной железы и есть показания для ее удаления. Иногда женщины просят в целях предосторожности убрать и вторую грудь, но мы не проводим «профилактическое» удаление органов.

– А вам лично не кажется это неправильным? Зачем ждать, когда рак появится, если можно его предотвратить в тех случаях, когда наследственность делает его почти неизбежным?

– Никто не застрахован от возможности заболеть злокачественным образованием, и тем более нельзя угадать, где будет его локализация, поэтому удалять органы с целью «профилактики», может быть, не логично. Ждать рака не надо, нужно жить полной жизнью, вовремя проходить обследования, не заниматься самолечением и вести здоровый образ жизни – это и будет главной профилактикой любого заболевания, в том числе и рака.

– Каковы ранние признаки рака молочной железы? Когда женщина должна бежать к врачу?

– Когда в процессе самообследования женщина обнаружила образование в молочных железах, втяжение кожи, изменение цвета кожи, выделения из соска, особенно кровянистые, увеличение периферических лимфатических узлов, то нужно незамедлительно идти на прием к врачу онкологу.

– Если женщина нашла «шишечку», это значит, что стадия уже большая?

– У нас считается первой стадией новообразование до двух сантиметров в диаметре. Так что если грудь у женщины небольшая, то образование в 0,5 сантиметра она может сама найти.

– Новообразование в груди имеет характерную локализацию обычно, или может быть в любом месте?

– Абсолютно в любом месте. Есть методика самообследования молочной железы, её можно везде найт и– в любых поликлиниках, в спецлитературе, в Интернете. Главное – регулярно выполнять это самообследование.

– Кроме «шишечки», что должно насторожить женщину?

– На коже молочной железы может появиться участок втяжения кожи, сглаживание молочной железы, втяжение соска, кровянистые выделения из соска молочной железы, увеличение периферических лимфатических узлов, появление на коже железы язв, появление отека, незаживающие раны на соске или коже молочной железы.

– Реально ли вылечиться полностью от рака груди?

– Чем меньше стадия этого заболевания, тем больше шансов на благоприятный прогноз. Мы проводим по показаниям комбинированное лечение, и есть положительные результаты в выздоровлении при первой стадии.

– Всегда ли речь идёт о полном удалении груди?

– Мы иногда делаем операции частичного удаления. Тут учитывается очень много показателей – гормонозависимость опухоли, её расположение, возраст женщины, находится ли она в менопаузе и другие. На основе совокупности этих показателей мы решаем, насколько обширной будет операция.

– Насколько агрессивен рак груди?

– Злокачественные опухоли молочной железы бывают разными. Гормонозависимый тип рака – самый благоприятный вариант среди других. Агрессивность конкретного вида рака мы определяем с помощью иммуно-гистохимического анализа.

– Существует ли у нас протезирование груди в рамках лечения?

– Существует первичное и вторичное протезирование при операциях на молочных железах. При вторичном протезировании необходимо выждать около 3 лет от момента операции для того, чтобы рубец был достаточно плотным и не мешал повторной операции. Онкологический диспансер планирует проводить первичную пластику при проведении первой операции на молочной железе.

– Многие женщины, прошедшие мастэктомию жалуются на лимфостаз – боль в руке и отёки.

– На сегодняшний день у нас в диспансере проводятся максимально сохраняющие операции. Есть физиолечение для рук на этот случай, мази и гели гепариновые, эластичные рукава. В крайнем случае, есть возможность сделать восстановительную операцию на сосуды. Но все процедуры нужно проводить только после консультации со специалистом.

– Можно ли говорить о нормальной жизни после такого заболевания, как рак груди? Или это инвалидность затем на всю жизнь?

– Женщины ведут такой же активный образ жизни, как и до болезни. Есть ряд ограничений по физиолечению, применению гормонов, и нельзя делать некоторые прививки.

– Давайте поговорим о мифах вокруг рака груди. Гормональные противозачаточные таблетки могут привести к раку груди? Маммография может привести к раку груди?

– Это прописная истина – таблетки гормональные противозачаточные назначать должен только врач. Прежде чем назначить гормональную терапию, каждый современный гинеколог обязан проверить состояние молочной железы у женщины, до 40 лет – УЗИ, позже – маммография. Не всем женщинам по результатам этих анализов можно применять оральные контрацептивы. Тем же, кому врач назначил таблетки, ничего в плане рака груди по причине этих таблеток не угрожает. Дозировка гормонов в них очень маленькая.

Второе. Что такое маммография – это рентгеновский снимок молочной железы. Ничто внутрь не вводится, железа не травмируется. Доза рентгеновского излучения настолько мала, что не приводит к каким-то последствиям.

“ Это прописная истина – таблетки гормональные противозачаточные назначать должен только врач

– Зачастую слышу о женщинах с раком молочной железы, которые едут на лечение в федеральные клиники или за рубеж. У нас, что, не такое хорошее лечение?

– Вы знаете, у нас сейчас абсолютно всё лечение на высоком уровне можно пройти здесь. Но у людей есть выбор. Им для спокойствия, чтобы какие-то свои переживания успокоить, кажется лучше поехать куда-то. По закону у человека есть право выбора клиники, доктора. Многие едут в Корею, затем возвращаются, и мы продолжаем лечение у нас.

– О чём бы вы хотели напомнить всем женщинам?

– Не надо забывать о том, что онкопатология может возникнуть в любом возрасте. В 15, 25, в 30, 40 или 60 лет. У нас одна женщина была выписана после операции в 92 года! Поэтому в любом возрасте ходите на медосмотры, смотровые кабинеты, не игнорируйте рекомендации врачей. Вызвали на диспансеризацию или профилактический осмотр – не отмахивайтесь, пройдите. Почему-то наши женщины боятся маммологов.

Мы обычные врачи, как и другие. У нас добрые лица и красивые глаза, не нужно нас бояться. Мы не всегда приносим радостную весть, но, если опухоль выявлена на первых стадиях, прогноз для жизни и для лечения – наилучший!

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#жизнь #здоровье

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Анастасия Болотина