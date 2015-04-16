На Дальнем Востоке нужны инженеры, агрономы и рыбообработчики

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Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке опубликовало обновленный навигатор востребованных профессий на 2017-2022 годы. Перечень составлен с учетом приоритетных направлений развития, а также данных о реализуемых и планируемых инвестпроектах, сообщает Минвостокразвития.

«Проанализировав более 600 инвестиционных проектов, которые уже реализуются и планируются к реализации на территории Дальнего Востока, мы точно знаем, какие специалисты будут востребованы в ближайшие годы. Серьезный труд подготовлен в форме удобного справочника и регулярно обновляется. Уникальный инструмент поможет не только молодым людям определиться с выбором профессии, но и желающим переехать в регион найти работу. За минувший год навигатор скачали 20 тысяч раз – эта цифра говорит сама за себя», – рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Так, в категории административно-управленческого персонала наиболее востребованы будут капитан рыбопромыслового флота, руководитель отраслевых проектов и начальник смены. В категории специалистов и служащих в топе инженеры, технологи, операторы технологических установок и агрономы. Ключевые навыки и профессиональные компетенции здесь – это умение управлять технологическим процессом, программирование и знание информационных технологий, отметили эксперты.

«В категории рабочих специальностей наиболее востребованы будут кадры в области добычи и переработки полезных ископаемых – взрывники, горнорабочие, концентраторщики и подземные электрослесари, специалисты в сфере сельского хозяйства – животноводы, растениеводы, трактористы и техники-механики, а также профессионалы в области рыболовства – мастера по добыче рыбы, ихтиологи и рыбоводы. В соискателях на эти позиции ценятся ответственность, стрессоустойчивость и умение выполнять работу в срок», - отметили в АРЧК ДВ.

В сфере промышленности и производства на Дальнем Востоке ожидается особый спрос на электрогазосварщиков, токарей и техников, но прогресс требует от рабочих новых компетенций: востребованы будут операторы станков с программным управлением, техники по обслуживанию роботизированного производства и автоматизированных систем управления технологическими процессами.

«Это системность мышления и аналитический склад ума, управление процессами и проектами, навыки делового общения и мультиязычность, решение кросс-функциональных задач, работа с информационными системами, клиентоориентированность и способность адаптироваться в быстро меняющемся мире», – добавили специалисты агентства.

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Нино Кохреидзе