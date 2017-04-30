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Мастер-класс детям в лагере Гагарина дала участница шоу «Танцы»

Мастер-класс детям в лагере Гагарина дала участница шоу «Танцы»

Участница шоу «Танцы» на канале ТНТ, известный амурский хореограф Анна Соловьёва дала мастер-класс для детей, отдыхающих в лагере имени Гагарина. В итоге, разучивать новые движения принялись не только дети, но и взрослые воспитатели.

Анну Соловьёву пригласили научить новым движениям детей. 26 июня в лагере имени Гагарина началась вторая смена. На отдых приехали более 170 детей в возрасте от семи до четырнадцати лет.

Детям на мастер-классе известная благовещенка показала разные стили танца – hip-hop, contemporary и jazz-funk. В мероприятии приняли участие не только дети, но и воспитатели.

«Мне восемь лет и мне это нравится, я кайфую когда танцую. Я хочу заниматься с Анной, она прекрасный педагог и я рада, что попала в этот коллектив где она танцевала и танцует сейчас. Аня танцует более раскрепощено чем другие танцоры и она учит этому нас. Даёт новый опыт. Мне нравится», – рассказала участница мастер-класса Алиса Кабанцева.

«Меня пригласили и я пришла просто потанцевать с ними, научить чему-то новому, просто развлечься, разнообразить жизнь лагеря и детей. Я думаю, им это будет интересно, так как большинство из них это танцоры. И я надеюсь привить им любовь к танцам. С детьми не трудно. Главное найти правильный подход, как с ними работать. Для них это конечно игра, это более интересно для них», – рассказала хореограф Анна Соловьёва.

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#культура #отдых

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