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В Приамурье в суд направили 9 уголовных дел за распространение экстремизма в Интернете

В Приамурье в суд направили 9 уголовных дел за распространение экстремизма в Интернете
Фото: экстремизм.рф

Итоги работы по противодействию экстремизму, вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельность, пресечению распространения в Интернете призывов к осуществлению террористической деятельности, обсудили в областной прокуратуре. Под председательством прокурора области Руслана Медведева прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов.

По итогам работы в 2017 году в Приамурье пресекли 13 преступлений экстремистской направленности, закончили расследование и направили в суд 9 уголовных дел, в основном, связанных с распространением экстремистских материалов в Интернете.

Все направленные в суд уголовные дела рассмотрены. По одному из них уголовное преследование виновного прекратили из-за амнистии, по оставшимся восьми вынесены обвинительные приговоры, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.

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#закон #происшествия

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • тортик53

    тортик53
    9 минут назад

    Боха нет. Выезжайте....

  • Crasy

    Crasy
    7 минут назад

    Больше скажу. Путина нет!

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