Молодоженам Благовещенска выдают сертификаты на обследования и ЭКО

Фото: storyfox.ru

Молодожёны получили возможность пройти бесплатное обследование. Парам, зарегистрировавшим свой брак, теперь выдают сертификаты здоровья. Получить их можно в ЗАГСе. Такая возможность предусмотрена программой демографического развития Дальнего Востока.

Сертификат здоровья даёт возможность супругам бесплатно посетить кабинет психолога в женских консультациях, кабинетах сохранения и восстановления репродуктивной функции. Также семейные пары по этому сертификату могут сделать УЗИ, спермограмму и другие анализы. Если возникнуть трудности, дальнейшее необходимое лечение и ЭКО тоже можно сделать по сертификату здоровья при наличии медицинского полиса.

Сертификаты начали выдавать 23 июня. За это время его получили 33 пары из Благовещенска. В районах Амурской области подобные сертификаты пока не выдают.

Сертификат здоровья положен и тем, кто вступил в брак, начиная с апреля этого года. Получить его можно, предоставив свидетельство о заключении брака в ЗАГС. Пока действует сертификат в течение трёх месяцев.

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#жизнь #здоровье

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Нино Кохреидзе