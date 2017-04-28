Устав жить без горячей воды, благовещенцы готовятся к пикету

В Благовещенске хотят выйти на пикет жители домов по улице Строителей. Вот уже три года они на несколько месяцев периодически остаются без горячей воды. Всё дело в долгах коммунальной организации, обслуживающей их дом. Котельную ограничивают за долги энергетики, а люди остаются заложниками ситуации.

С проблемой отключений благовещенка Татьяна Шишкарёва впервые столкнулась в 2015 году. Хотя в этом доме по улице Строителей, 109 женщина живёт сорок лет. Но вот уже три года горячую воду в доме отключают в апреле и появляется она только через 2-3 месяца. Зато счета за её использование приходят регулярно.

«С холодного крана течёт ледяная вода, поэтому, чтобы пользоваться мы включаем горячий кран. Соответственно вода холодная, но не ледяная. А оплачиваем как за горячую воду, которой нет. Потом газа много уходит на подогрев воды», – объясняет Татьяна Шишкарёва.

Без горячего водоснабжения остаются жители ещё четырёх соседних домов. Причина кроется в крупном долге обслуживающей организации. Компания «Облкоммунсервис» задолжала энергетикам и они ограничивают подачу электроэнергии на котельные за долги. А страдают в итоге жители. Благовещенцы попытались решить проблему самостоятельно.

«Мы в прошлом году обращались на телевидение, в прокуратуру, ходили в суды. Прислали нам много писем, что они не имеют права отключать нам воду без нашего согласия. Они нарушают Конституцию. Если у них какие-то споры экономические, то мы не должны отвечать за споры эти споры», – рассказывает Галина Момот.

Котельная, обслуживающая эти дома в районе Тайваня, одна из трёх, которые попали под отключение. Всего же на территории города на балансе «Облкоммунсервиса» четыре котельные. Одна из них продолжает работать, пояснили нам энергетики.

«В данном случае режим устанавливали, рекомендуя предприятию самому снизить объем потребления электроэнергии. Поэтому выбор энергообъектов отключаемых производил сам потребитель. Задолженность по «Облкоммунсервису» серьёзная, она составляет 46 миллионов рублей. В том числе по объектам города Благовещенска – более 8 миллионов. Длится она с прошлого года. Если говорить по Благовещенску, то потребитель недоплату объяснял недоплатой со стороны Амурских коммунальных систем. Если бы этот расчёт был произведён, то этих денег хватило бы, чтобы рассчитаться за электроэнергию полностью», – пояснил директрор филиала ПАО ДЭК «Амурэнэргосбыт» Виталий Стороженко.

В пресс-службе Амурских коммунальных систем комментировать ситуацию на камеру отказались, но заверили – на сегодняшний день долгов перед «Облкоммунсервисом» у АКС нет. О другом говорит решение Арбитражного суда Амурской области от 25 апреля этого года: «...Факт наличия долга у ответчика за январь 2017 года по спорному договору в сумме 2 миллиона 278 тысяч рублей подтвержден представителем ответчика в заседании...

...Взыскать с акционерного общества «Амурские коммунальные системы» в пользу ОАО «Облкоммунсервис» сумму основного долга...»

Пока коммунальщики разбираются между собой, жильцы вновь обратились в прокуратуру и городской суд. Последний – запретил «Облкоммунсервису» отключать горячее водоснабжение в домах. Но решение суда коммунальщики так и не выполнили. Связаться с представителями «Облкоммунсервиса» не удалось.

По имеющейся информации, долги перед обслуживающей компанией АКС погасила на днях. Теперь жителям остается дождаться, когда эти деньги «Облкоммунсервис» перечислит энергетикам. Тогда в домах благовещенцев наконец-то появится горячая вода. В противном случае люди готовы выйти на пикет. Заявление на получение разрешения на проведение акции они уже подали в городскую администрацию.

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Нино Кохреидзе