Работникам обанкротившейся «Буреягэсстрой» вернули 10 миллионов долов по зарплате
Суд обязал «Союз строителей Амурской области» вернуть взносы обанкротившейся компании «Буреягэсстрой». Эти деньги направили на погашение долга по заработной плате работникам компании-банкрота.
Комиссия по трудовым спорам акционерного общества выдала 316 удостоверений. Некоторые бывшие сотрудники компании получили несколько документов о задолженности за разные периоды. Всего свои деньги не получили около 200 человек.
Изучая имущество организации-должника, судебный пристав-исполнитель установил, что у акционерного общества отсутствуют денежные средства для погашения задолженности. Имущества должника, а именно 10 миллионов рублей судебные приставы обнаружили у третьих лиц, а именно у АСО «Союз строителей Амурской области». Это взносы, которые «Буреягэсстрой» вносила на компенсационный счет организации с 2009 по 2012 годы.
Суд удовлетворил иск поданный судебным приставом. Денежные средства в полном объеме поступили на депозитный счет специализированного отдела. После их перечислили взыскателям в счет погашения долга по заработной плате.
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