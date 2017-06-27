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Работникам обанкротившейся «Буреягэсстрой» вернули 10 миллионов долов по зарплате

Работникам обанкротившейся «Буреягэсстрой» вернули 10 миллионов долов по зарплате
Фото: vlada.io

Суд обязал «Союз строителей Амурской области» вернуть взносы обанкротившейся компании «Буреягэсстрой». Эти деньги направили на погашение долга по заработной плате работникам компании-банкрота.

Комиссия по трудовым спорам акционерного общества выдала 316 удостоверений. Некоторые бывшие сотрудники компании получили несколько документов о задолженности за разные периоды. Всего свои деньги не получили около 200 человек.

Изучая имущество организации-должника, судебный пристав-исполнитель установил, что у акционерного общества отсутствуют денежные средства для погашения задолженности. Имущества должника, а именно 10 миллионов рублей судебные приставы обнаружили у третьих лиц, а именно у АСО «Союз строителей Амурской области». Это взносы, которые «Буреягэсстрой» вносила на компенсационный счет организации с 2009 по 2012 годы.

Суд удовлетворил иск поданный судебным приставом. Денежные средства в полном объеме поступили на депозитный счет специализированного отдела. После их перечислили взыскателям в счет погашения долга по заработной плате.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Медуза Горгона

    Медуза Горгона
    56 минут назад

    10 миллионов долларов? Или долгов? Заголовки-ребусы.

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