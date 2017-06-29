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После столкновения с внедорожником седан вылетел с трассы и перевернулся (видео)

После столкновения с внедорожником седан вылетел с трассы и перевернулся (видео)
Фото: dtpgram_blg

Серьезное ДТП произошло на подъезде к Благовещенску. Видео с места аварии очевидцы выложили в социальные сети. Оба автомобиля получили серьезные повреждения и оба вылетели с проезжей части.

О пострадавших в аварии пока не сообщается. Информация в настоящее время уточняется, сообщают в пресс-службе амурского управления ГИБДД.

На видео – последствия столкновения. Оба автомобиля, снеся леерное ограждение, выехали за пределы дороги. Седан перевернулся на крышу. Авария произошла в районе Владимировки.

Просмотров всего: 917

#ДТП

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    2 часа назад

    чо это прадики сегодня в топе по авариям...

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    на подъезде к Благовещенску уже в порядке вещей выехать на пол корпуса на встречку и лететь с выпученными глазами обгоняя всех и моргая фарами встречкам

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