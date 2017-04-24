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В Приамурье Росимущество ищет компанию, которая продаст арестованное оружие

В Приамурье Росимущество ищет компанию, которая продаст арестованное оружие
Фото: rus-guns.com

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Амурской области объявило электронный аукцион. Оно ищет компанию, которая продаст оружие, арестованное ранее в Амурской области.

Росимущество уже начало прием заявок от желающих участвовать в аукционе. Сам аукцион в электронной форме должен пройти 13 июля. Он и определит компанию, которая займется продажей арестованного оружия.

Речь идет как о гражданском, так и служебном оружии, огнестрельном и холодном. Оно было арестовано у населения, в том числе, судебными приставами – во исполнение судебных актов.

Приобретать такое оружие, в свою очередь, имеют право оружейные магазины, владеющие необходимой лицензией.

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#жизнь

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Комментарии
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  • iohaspw1rzes3r

    iohaspw1rzes3r
    2 часа назад

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