В Благовещенске столкнулись пассажирский автобус и внедорожник

Фото: ИА «Сканер»

В пятницу, 30 июня, в Благовещенске на перекрестке улиц 50-летия Октября и Кольцевой столкнулись пассажирский автобус «ПАЗ» и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщает ИА «Сканер».

Автобус 39-го маршрута высадил пассажиров и отправился в очередной рейс. На перекрестке он начал разворачиваться, и тут же Prado стал выполнять левый поворот. Внедорожник влетел в бок автобусу.

Люди в аварии не пострадали. Виновного водителя предстоит установить Госавтоинспекции.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев