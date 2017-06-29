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В Благовещенске столкнулись пассажирский автобус и внедорожник

В Благовещенске столкнулись пассажирский автобус и внедорожник
Фото: ИА «Сканер»

В пятницу, 30 июня, в Благовещенске на перекрестке улиц 50-летия Октября и Кольцевой столкнулись пассажирский автобус «ПАЗ» и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщает ИА «Сканер».

Автобус 39-го маршрута высадил пассажиров и отправился в очередной рейс. На перекрестке он начал разворачиваться, и тут же Prado стал выполнять левый поворот. Внедорожник влетел в бок автобусу.

Люди в аварии не пострадали. Виновного водителя предстоит установить Госавтоинспекции.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • iohaspw1rzes3r

    iohaspw1rzes3r
    2 часа назад

    ДОБРА Всем! Недавно узнала что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а зараженны ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/parazitu

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    iohaspw1rzes3r

    ДОБРА Всем! Недавно узнала что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а зараженны ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/parazitu



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