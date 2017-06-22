В Китае родители бьют тревогу: в моду входят мини-арбалеты, стреляющие зубочистками

Фото: youtube.com

У китайских школьников появилось новое увлечение, которое может составить конкуренцию спинеру – мини-арбалет, стреляющий зубочистками. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на The Guardian.

Небезопасные приспособления продают в Сети, а также в пришкольных магазинах. Пластиковый арбалет стоит недорого – всего 60 центов. Металлический – чуть дороже: 2 доллара.

В соцсетях интернет-пользователи распространяют ролики, где наглядно демонстрируют, что может пробить «стрела» подобного мини-оружия. Так, зубочистка легко вонзается в яблоко, пробивает кусок мяса и обивку офисного кресла. А если вместо зубочистки стрельнуть металлической спицей, то снаряд пробьёт и жестяную банку.

Производители настоятельно рекомендуют не стрелять из опасной игрушки по животным. При этом один бизнесмен отметил, что прямым попаданием можно убить таракана.

Родители подростков бьют тревогу, опасаясь, что модное приспособление станет причиной множества травм. Сотрудники силовых структур в Китае организовали рейд по предупреждению магазинов о запрете продавать портативный арбалет. Владельцам магазинов предписано убрать опасные мини-арбалеты из продажи.

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Алексей Воскобойников