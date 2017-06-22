Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:21 0

В Китае родители бьют тревогу: в моду входят мини-арбалеты, стреляющие зубочистками

В Китае родители бьют тревогу: в моду входят мини-арбалеты, стреляющие зубочистками
Фото: youtube.com

У китайских школьников появилось новое увлечение, которое может составить конкуренцию спинеру – мини-арбалет, стреляющий зубочистками. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на The Guardian.

Небезопасные приспособления продают в Сети, а также в пришкольных магазинах. Пластиковый арбалет стоит недорого – всего 60 центов. Металлический – чуть дороже: 2 доллара.

В соцсетях интернет-пользователи распространяют ролики, где наглядно демонстрируют, что может пробить «стрела» подобного мини-оружия. Так, зубочистка легко вонзается в яблоко, пробивает кусок мяса и обивку офисного кресла. А если вместо зубочистки стрельнуть металлической спицей, то снаряд пробьёт и жестяную банку.

Производители настоятельно рекомендуют не стрелять из опасной игрушки по животным. При этом один бизнесмен отметил, что прямым попаданием можно убить таракана.

Родители подростков бьют тревогу, опасаясь, что модное приспособление станет причиной множества травм. Сотрудники силовых структур в Китае организовали рейд по предупреждению магазинов о запрете продавать портативный арбалет. Владельцам магазинов предписано убрать опасные мини-арбалеты из продажи.

Просмотров всего: 5

#дети #интернет #Китай #торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 7

На набережной Амура в Благовещенске появится «Кремль» для детей

Происшествия 1

Детская преступность в Приамурье снижается
Общество 2

В Белогорске выявили безответственных родителей-водителей
Общество 2

Лучше всех ЕГЭ по английскому языку написал выпускник из Белогорска