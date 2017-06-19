Рядом с Циолковским незаконно добывали песок для космодрома Восточный

Фото пресс-службы правительства Амурской области

Факт незаконной добычи песка выявили сотрудники западного межрайонного отдела министерства природных ресурсов Амурской области совместно с сотрудниками полиции МО МВД по ЗАТО Циолковский. Техника работала в 5 километрах от Циолковского.

О том, что рядом с городом могут вести незаконную добычу песка в минприроды сообщила администрация Циолковского. В песчаный карьер выехали специалисты.

На месте выяснили, что добычей песка в больших объемах занимались для строительства объектов космодрома Восточный. Добыча велась при помощи 16 самосвалов и одного экскаватора. Позже его изъяли сотрудники министерства. На самосвалах был изображен логотип «Спецстрой России».

В настоящее время ведется административное расследование – устанавливается причастность ФГУП ГУСС «Дальспецстрой при «Спецстрое России» к выявленному нарушению и учитываются все обстоятельства дела.

«По имеющейся информации, лицензия на добычу песка в упомянутом карьере выдана ФГУП ГУСС "Дальспецстрой при Спецстрое России", но ее техническая документация не приведена в соответствие с действующим законодательством, что является нарушением и препятствует осуществлению добывающей деятельности», – сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#космодром #строительство

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Нино Кохреидзе